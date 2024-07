Rapinano turisti a Rimini | arrestate due persone una è minorenne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – C'è anche untra i possibili responsabili di una rapina aa danno di due. L'episodio risale alla notte di venerdì 26 luglio: verso l'1.30, una volante dell'Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura è intervenuta sul lungomare viale Regina Margherita in soccorso di duerapinati da un gruppo di giovani. I cinque ragazzi stranieri, come riferito dalla vittima, si sono avvicinati con la scusa di chiedere una sigaretta per poi rubarle una pochette contenente del denaro e i documenti di identità del cugino che era con lei. I cinque si sono poi dati alla fuga. La volante li ha inseguiti riuscendo a bloccarne solo due, mentre gli altri hanno fatto perdere le loro tracce.