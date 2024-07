Picco di ascolti per la medaglia di Ceccon Davanti alla tv in 4 milioni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 30 luglio 2024) AGI - È trionfo delle olimpiadi in prima serata che regalano a Rai 2 ancora una notte magica di. Pubblico sempre più attirato dalle competizioni in corso a Parigi: 4130 mila spettatori (24,6% di share) ha seguito ieri sera dalle 21.04 alle 22.08, la gara di nuoto che ha visto l'azzurro Thomasstrappare agli avversari il titolo olimpico e conquistare il secondo oro italiano nei 100 dorso. Platea salita sensibilmente al 26,8% di share e a 4276 mila spettatori, subito dopo, per le gare di scherma terminate alle 22.41 con la sciabola individuale donne e il fioretto individuale uomini. Si evidenziano punte di ascolto oltre il 31% di share e i 5di telespettatori (31,7% di share e 5325 mila alle 21.38).