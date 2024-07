Paura in Italia fango e detriti sulle case | evacuate 20 famiglie

Leggi tutta la notizia su tvzap

Un'enorme colata di acqua, fango e sassi ha invaso strade e abitazioni. È successo nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 luglio 2024. Le forti piogge che si sono abbattute nella zona nelle ore notturne hanno provocato smottamenti critici. Proseguono senza sosta in queste ore, i lavori di ripristino e messa in sicurezza nelle zone colpite dalle frane. Sono 20 in totale le persone evacuate dalle loro abitazioni. Maltempo in Trentino, frana con fango e sassi su Vigolo Vattaro: 20 evacuati Una colata di fango e sassi ha invaso il paese di Vigolo Vattaro, che si trova a Trento Sud, in località Prà dei Laresi.