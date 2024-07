Partiti i lavori di asfaltatura con una spesa di un milione di euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) Sonodiper la realizzazione delle nuove pavimentazioni stradali relativi al progetto che vede un investimento di circa 1di. Isono attualmente in corso in via Palazzi e tratto di via Prati e proseguiranno nelle seguenti strade: tratto di via Cilea, via Appiani, via Modigliani, tratto di via XXV Aprile, via Palestro, via Verdi, via Roma e via Manzoni. Per alcuni tratti stradali iinizialmente previsti con partenza dal 22 luglio sono slittati a ora per motivi organizzativi dell’impresa esecutrice. La cittadinanza sarà avvisata con dei cantieri posizionati almeno 48 ore prima dell’intervento, circa i divieti di sosta nei tratti interessati dai. "Il calendario deiha subìto uno slittamento su cui abbiamo chiesto informazioni.