Parigi 2024 | Warner Bros Discovery Stabilisce Nuovi Record di Streaming con Max e discovery+

(Di martedì 30 luglio 2024) L’introduzione di Max e la conferma di+ hanno contribuito a trasformare il modo in cui le persone vivono i Giochi Olimpici in Europa.Il numero totale di spettatori unici indisulle piattaforme diha già sorpassato quello registrato nell’intera edizione dei Giochi Olimpici Tokyo 2020, dopo solo due giornate di gare. Il weekend inaugurale ha visto inoltrestabilire un nuovoin termini di acquisizione diabbonati in un singolo giorno in Europa, ben oltre le aspettative.Considerando sia Max che+,ha già fatto registrare oltre un miliardo di minuti visualizzati in(un numero oltre sette volte più alto se paragonato allo stesso periodo di tempo a Tokyo 2020), che rappresenta già il 75% dei minuti totalizzati complessivamente per le precedenti Olimpiadi giapponesi.