Olimpiadi di Parigi 2024 Jacobs partito dall’Aeroporto di Fiumicino | entusiasmo e selfie

Roma, 30 luglio– Comincia l'avventura del campione olimpico dei 100 metri e della 4×100, Marcell, alledi. Un giorno atteso dall'Azzurro, che è volato questa mattina verso la Capitale Francese,di. Sono stati tantissimi i saluti e idei tifosi con il campione tricolore, allo scalo romano. Con lui sull'aereo di Ita Airways anche Lorenzo Simonelli, e poi Elisa Coiro, Alice Mangione, Zaynab Dosso, Federico Riva e Daria Derkach. Anche gli altri Azzurri accolti e applauditi da tifosi e ammiratori. Foto Grana/Fidal