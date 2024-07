Nuoto pinnato Blu Atlantis pioggia di medaglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) La BluAvis Ravenna è stata protagonista ai Campionati Italiani di Fondo dinel Lago di Viverone. Nella monopinna, Gabriele Fiorini, categoria e, ha vinto il bronzo nei 5 km ed è arrivato quarto nei 1000 metri. Argento per Matteo Guerrini nei 1000 metri monopinna di categoria 3; si è laureato Campione Italiano della Elimination Race under 18. Nella pinne, Matteo Salvatori, categoria e, si è aggiudicato il bronzo nella 3 km. Bene anche i Master dove Marta Gianola (M45) si è laureata Campionessa Italiana nella 3 km e ha vinto l’argento nei 1000 metri monopinna. Con le due pinne, Eliana Lena (M55) ha vinto il titolo italiano nei 1000 e 3000 metri, con doppio argento nelle stesse distanze per Sarah Benelli (M50). Gualtiero Benini, Master 75, ha aggiunti altri due titoli Italiani alla sua collezione nei 1000 e 3000 metri monopinna.