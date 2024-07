‘Nessun Dorma’ a Milano un concerto maratona per la Palestina

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 30 luglio 2024) Appuntamento il 9 settembre al Circolo Magnolia dicon Nessun Dorma, undi beneficenza per raccogliere fondi per l’emergenza umanitaria in. L’evento (già sold out in poche ore) riunirà sullo stesso palco artisti di generi e background differenti con un unico obiettivo: offrire supporto medico e umanitario alla popolazione palestinese, che ormai da 10 mesi è costretta a sopravvivere in condizioni disumane nell’indifferenza della comunità politica internazionale. Il ricavato della biglietteria, del bar e del ristorante, del mercatino e della raccolta online sarà devoluto in parti uguali (al netto delle spese vive) a Medici Senza Frontiere, Medical Aid for Palestinians e Palestinian Red Crescent Society. Si tratta di tre organizzazioni che forniscono assistenza medica e sanitaria a Gaza.