Nella categoria 57 kg Irma Testa l’ora del debutto C’è la cinese Xu

(Di martedì 30 luglio 2024) Alle 22.08 di stasera comincerà l’Olimpiade difoto), azzurra che dopo il bronzo di Tokyo non può che puntare a un’altra medaglia.57 kg, la pugile campana affronterà laZichun Xu. ‘Butterfly’, questo il soprannome della 26enne campana che sembra volare come una farfalla sul ring, ha tutto per ripetersi. E’ stata la prima pugile italiana a partecipare ai Giochi – da giovanissima gareggiò a Rio 2016 – ed è il punto di riferimento per tutto il movimento pugilistico femminile. Ieri Alessia Mesiano si è dovuta arrendere alla campionessa olimpica, l’irlandese Kellie Harrington, negli ottavi di finale della60 kg.