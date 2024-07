Napoli un’altra cessione dopo Lindstrom e Ostigard | operazione vicina alla conclusione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) Ilsta preparando il terreno peraver concretizzato quelle di Jespere LeoIlsta preparandoJespere Leo. Il club partenopeo sta sfoltendo la rosa, mandando via i giocatori che non rientrano nei piani di Antonio Conte. Il trequartista danese ha firmato con l’Everton, mentre il difensore norvegese si è accasato al Rennes. Un paio di cessioni necessarie, anche perché ilnon disputerà le coppe la prossima stagione. Ma ilsi è attivato anche per le cessioni di Giuseppe Ambrosino, che ha firmato con il Frosinone – in prestito secco – e Alessandro Zanoli al Genoa. Quel che è chiaro, però, è che il lavoro di Manna non è ancora finito. Ci sono ancora alcune situazioni da risolvere e che potrebbero sbloccare altri colpi in entrata.