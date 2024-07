Monta la polemica per le parole di Di Francisca su Pilato | Non volevo offendere

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) Utenti schierati contro Elisa Di. Nel corso della trasmissione Notti Olimpiche, l'ex schermitrice italiana, specializzata nel fioretto, ha duramente commentato e bocciato le dichiarazioni di Benedettarilasciate poco dopo che quest'ultima aveva sfiorato il podio nella finale dei 100 rana femminili a Parigi. "Sinceramente non l'ho capita. Ci è rimasta male, obiettivamente male. Non è possibile. È assurdo, è surreale questa intervista. Che ci è venuta a fare? Io rabbrividisco, dico solo questo", ha scandito dal centro dello studio Di, dicendosi sorpresa del fatto che un'atleta potesse ritenersi soddisfatta per un quarto posto, con una medaglia di bronzo per giunta persa per un solo centesimo. Sui social le suehanno scatenato un vero e proprio putiferio. "Sei imbarazzante", "Di una bassezza unica", hanno scritto su X in difesa della nuotatrice.