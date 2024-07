Meloni si auto-assolve per le critiche all’Italia nel rapporto Ue sullo Stato di diritto

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 luglio 2024) “Non vedo ripercussioni negative per l’Italia, non ritengo che i rapporti con la Commissione europea stiano peggiorando”. È quanto ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, parlando con i giornalisti a Pechino. Suldi, ha precisato, “la lettera che io ho inviato non è una risposta alla Commissione europea o a un momento di frizione con la Commissione europea, è una riflessione comune sulla strumentalizzazione che è stata fatta di un documento tecnico nel quale mi corre l’obbligo di ricordare che gli accenti critici non sono della Commissione Europea”.