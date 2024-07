Meloni attacca i giornali | il comunicato dei Cdr del Fatto Quotidiano e Ilfattoquotidiano it

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Siamo arrivati alle liste di proscrizione, oltretutto tagliandone su misura ai propri interessi. Senza rendersi conto di confermare esattamente il contenuto del rapporto Ue sullo stato di diritto e del report del consorzio europeo Media Freedom Rapid Response, due testi che strumentalmente qualcuno ha finito perfino per rappresentare come uno solo, la presidente del Consiglio Giorgiada una parte e la stampa più vicina al governo dall’altra mettono all’indice Ile la collega Martina Castigliani e altri treste esti, bollandoli come “anti-”. Un modus operandi che, ancora una volta, richiama periodi storici dai quali diversi esponenti di governo, con grandi difficoltà e diversi tentennamenti, dicono di prendere le distanze e considerano morti e sepolti, lasciandosi poi spesso andare a fastidiosi rigurgiti.