Masters 1000 Montreal 2024 | Djokovic dà forfait presente invece Sinner

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo aver battuto Nadal nel secondo turno del torneo olimpico di tennis, Novaksi è cancellato daldi, in programma sul cemento canadese la prossima settimana. Una scelta prevedibile visto che i due eventi si disputano a distanza ravvicinata e su due superficie diverse, ma il serbo predilige chiaramente il torneo di Parigi, dove ha l’opportunità di conquistare il tanto sognato oro olimpico. “Ci dispiace che Nole non partecipi al torneo, ma capiamo la sua decisione e gli auguriamo il meglio” ha detto Valérie Tétreault, direttore del torneo National Bank Open. ENTRY LISTChi saràsarà Jannik, che dopo aver saltato i Giochi Olimpici per una tonsillite rientrerà sul cemento nordamericano.