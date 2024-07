LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tra poco il via dei trentaduesimi di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50 Ecco il programma maschile: FRA Thomas CHIRAULT vs COL Andres HERNANDEZ VERA FIN Antti TEKONIEMI vs TPE TAI Yu Hsuan BRA Marcus D’ALMEIDA vs UKR Mykhailo USACH JPN SAITO Fumiya vs ISV Nicholas D’AMOUR KOR KIM Woojin vs CHA Israel MADAYE ESP Pablo ACHA GONZALEZ vs TPE LIN Zih Siang 11.45 Buongiorno e benvenuti ad una nuova giornata delledi2024, oggi partono idimaschili e femminili. Buongiorno e benvenuti allatestuale delcon2024, al via idimaschile e femminile. Alle 12:00 inizieranno idimaschili con Thomas Chirault (Francia) contro Andres Hernandez Vera (Colombia), seguito da Antti Tekoniemi (Finlandia) contro Tai Yu Hsuan (Taipei).