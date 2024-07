LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | presente la sammarinese Giorgia Cesarini

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e benvenuti allatestuale delcon2024, al via i trentaduesimi di finale maschile e femminile. Alle 12:00 inizieranno i Trentaduesimi di finale maschili con Thomas Chirault (Francia) contro Andres Hernandez Vera (Colombia), seguito da Antti Tekoniemi (Finlandia) contro Tai Yu Hsuan (Taipei). Alle 12:26, per la categoria femminile, Ana Luiza Slachticas Caetano (Brasile) affronterà Zana Pintaric (Slovenia). A seguire, alle 12:39, Alexandara Mirca (Moldova) sfiderà Syajarea Mashayikh (Malesia). Alle 13:05 ci saranno i Sedicesimi di finale femminili con i vincitori degli incontri precedenti. Successivamente, alle 13:38, Marcus D'Almeida (Brasile) affronterà Mykhailo Usach (Ucraina) e Saito Fumiya (Giappone) sfiderà Nicholas D'Amour (Isole Vergini) alle 13:51.