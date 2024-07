LIVE Nuoto Olimpiadi Parigi in DIRETTA | serata intensa con Paltrinieri Razzetti e Miressi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.52: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 20.30 con la quarta sessione di finali e semifinali a2024 13.47: Si Chiude con una delusione la mattinata di batterie del. In semifinale vannoe Carini nei 200 farfalla, dinei 100 stile libero e l’accesso in finale di Quadarella nei 1500 stile libero. Niente da fare per Deplano nei 100 stile libero, per Ginevra Taddeucci e per la 4×200 stile libero uomini 13.45: Queste le Nazionali finaliste del 4×200: Gbr, Usa, Francia, Australia, Germania, Cina, Corea, Giappone, Israele. Finale a nove 13.42: Vince la Gbr con 7’05?11, secondo posto per il Canada con 7’05?63, terza la Cina con 7’07?72. Quarta l’Italia con 7’08?63 13.40: L’Italia è fuori dalla finale della 4×200.