LIVE – Argentina-Ucraina 0-0 calcio maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

(Di martedì 30 luglio 2024) Alle 17:00 di oggi, martedì 30 luglio,scenderanno in campo in occasione della terza giornata della fase a gironi del torneo didelledi. Dopo l’esordio tra le polemiche per il gol concesso e poi annullato due ore dopo col var nel ko per 2-1 col Marocco, l’Albiceleste di Javier Mascherano è riuscita a rialzare la testa battendo 3-1 l’Iraq. Tutte e quattro le squadre nel girone B hanno 3 punti in classifica. E l’non può permettersi errori contro l’, che tre giorni fa ha superato il Marocco. Mascherano si affida ai big. E il più atteso non può non essere Julian Alvarez, ancora a secco di gol in questi Giochi Olimpici. Occhi puntati anche sull’altro fuoriquota, Nicolas Otamendi, leader della difesa a protezione di un altro veterano, il portiere Geronimo Rulli.