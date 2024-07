L’incubo degli attentati I treni e ora la fibra ottica Sabotati centinaia di cavi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Non sono stati agenti russi spediti dal Cremlino, a quanto pare. Né spie al soldo dell’Iran. E nemmeno i terroristi islamici. I sabotatori che alla vigilia dei Giochi Olimpici hanno incendiato e manomesso importanti centrali di controllo della ferrovie francesi, bloccando il traffico dei TGV di mezza Francia e lasciando a piedi 800mila francesi in partenza per le vacanze, appartengono agli ambienti più radicali dell’ultrasinistra: una galassia in cui si muovono ambientalisti a oltranza, nostalgici dei gilet gialli, anarchici e teppisti nemici del potere costituito. Il loro obiettivo è destabilizzare il Paese, farlo sprofondare nel caos e - soprattutto – ottenere la testa dell’odiato Macron. Una cinquantina di persone sono state arrestate con l’accusa di aver cercato di bloccare i Giochi.