L’impresa dell’angelo in divisa Agente in prova salva la vita alla coetanea in bilico sul tetto

(Di martedì 30 luglio 2024) Perre laa una sual’indella questura di Como non ha avuto bisogno dell’arma di ordinanza o di seguire il regolamento, ha dato retta solo al suo cuore e le ha parlato come fosse un’amica. Una storia di grande umanità quella capitata domenica pomeriggio in Piazzale Fisac a Camerlata, nella periferia di Como, dove una giovane ragazza russa è salita sopra il muro perimetrale dell’edificio che ospita l’Esselunga, a 20 metri di altezza, minacciando di buttarsi nel vuoto. "Mi butto giù, mi ammazzo, non ce la faccio più", si è messa a gridare a squarciagola con le gambe a penzoloni, richiamando l’attenzione delle persone che si trovavano nella piazza sottostante.