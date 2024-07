L’impianto sostenibile del Monzello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024) L’utilizzo di acqua non potabile per l’irrigazione, con l’obiettivo di ridurre lo spreco di quella potabile, è una soluzione che in realtà Monza sta sperimentando già da un anno. "Abbiamo già un esempio concreto al Centro sportivo “Silvio e Luigi Berlusconi“ del– spiega il presidente di BrianzAcque, Enrico Boerci –, con un pozzo di prima falda realizzato e inaugurato nel marzo dello scorso anno. L’obiettivo è di replicare queste iniziative e fare rete per rendere la Brianza sempre più resiliente agli effetti dei cambiamenti climatici". L’acqua che costantemente irriga i campi da calcio proviene da un pozzo di prima falda che raccoglie e mette a disposizione le acque perlopiù piovane - che altrimenti andrebbero disperse.