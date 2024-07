L’attaccante del Real Madrid ‘acquista il club francese Caen per 169 milioni di sterline’

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 30 luglio 2024) 2024-07-30 13:47:18 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Secondo quanto riportato,delKylian Mbappé ha accettato un accordo da 16,9di sterline per diventare il proprietario di maggioranza della squadradi seconda divisione SM. Il capitano della Francia Mbappé non giocherà per la prima volta nel suo paese natale la prossima stagione, dopo aver lasciato il Paris St-Germain per ila giugno, ma il venticinquenne ha rafforzato il suo coinvolgimento nel calciodiventando l’azionista di maggioranza delnormanno, ha affermato Le Parisien. Mbappé succederà al fondo di investimento americano Oaktree, che ha acquistato l’80 per cento delle azioni delnel 2020, in un accordo che sarà completato entro poche ore, ha aggiunto l’agenzia di stampa.