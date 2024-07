L’addio alle tre vittime del crollo di Scampia Urla malori e sedie vuote per protesta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Lee i pugni sulle bare di chi non si rassegna al distacco squarciano il silenzio di un funerale all’insegna della commozione:saluta i suoi morti, Roberto, Margherita e Patrizia, ingoiati una settimana fa daldel ballatoio della Vela Celeste. E non c’è spazio per le polemiche, non nel giorno del dolore, sebbene lo sguardo non possa fare a meno di cadere sulla piazza e sui suoi vuoti. Tante, troppe, lerimaste libere in uno spaziostito per ospitare circa 2mila persone a sedere e che ne vede poche centinaia, considerando anche quelle in piedi ai lati della piazza, tutte a caccia di scampoli di ombra. "Solo colpa del caldo – spiegheranno dal Comitato Vele di– per far sentire la nostra voce c’è la manifestazione domani (oggi, ndr)". Sulla stessa linea gli sfollati che hanno trovato riparo nei locali della vicina università.