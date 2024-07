La sfida riformista del centrosinistra può portare a una stagione nuova ma servono idee chiare

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 30 luglio 2024) Le interviste con le quali Matteo Renzi ha aperto alla possibilità di una alleanza di, preso atto della fine delladei veti che nei fatti ha spianato la strada a una Giorgia Meloni che ha raggiunto Palazzo Chigi con una maggioranza relativa dei voti, aprono a una. La quale necessita, per comprendere l’effettiva portata di una potenziale alleanza e soprattutto la sua capacità di tradursi in azione di governo sottraendo l’attuale «campo largo» dall’esercizio velleitario di una opposizione fin qui costruita essenzialmente in una dinamica «a specchio» rispetto alla destra, di un lavoro di approfondimento, scavo e sintesi delle questioni di fondo sulle quali cementare una possibile intesa politica. La costruzione di un’alternativa di governo, infatti, si basa su alcuni elementi strutturali. Il primo è la velocità dell’intuizione del momento.