La notte più attesa a Levane Belleri e Lorello i favoriti

(Di martedì 30 luglio 2024) di Giorgio Grassi C’è grandea per la odierna serata dedicata allo spettacolo sportivo ciclistico, il 12° Gp Polveroni Arredamenti ed il 2° Memorial Ezio Mannucci, l’ideatore di questo evento, unico notturno nel Valdarno. Alle 18 gare per i Giovanissimi delle sei categoria dove sono impegnati 60 Giovanissimi, alle 19,30 la spettacolare corsa dilettanti, Under 23 e Elite, cui sono iscritti 125 atleti, per un totale di oltre 200 nelle due manifestazioni ciclistiche. Le società impegnate nell’organizzazione: il Gs Olimpia Valdarno, con presidente Francesca Bindi e la Fracor International di Bucine per i dilettanti, con responsabile Fabrizio Carnasciali. Alle 19 i corridori di recheranno al locale cimitero, per rendere omaggio al grande organizzatore di gare ciclistiche, Ezio Mannucci, ideatore di questa corsa notturna.