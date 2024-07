La mamma dei cretini è sempre in Cina | orrore dell' autore Rai contro Meloni e figlia la polemica è furibonda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Altri insulti a Giorgia. Anzi, ae a sua. Insulti che arrivano dal cuorea Rai, quella Rai che secondo le opposizioni sarebbe "tele-". Ma veniamo ai fatti: la vergogna è firmata da Riccardo Cassini,tv Rai chiamato a traghettare Affari Tuoi verso il nuovo corso, da Amadeus a Stefano De Martino, fresco di rinnovo quadriennale con Viale Mazzini. Ecco, il punto è che Cassini si è sentito in dovere di commentare il viaggio del premier in, dove si trova con la, Ginevra, così mostrato anche in un dolcissimo post pubblicato sui suoi profili social dallastessa. Ecco che l'Rai ha condiviso uno scatto di, aggiungendoci di suoi pugno: "Ladei fascisti èin". Una vergogna, una battuta - se così la si può chiamare - di pessimo gusto. L'uscita, ovviamente, ha scatenato un vespaio di polemiche.