Italia-Egitto volley oggi in tv Olimpiadi 2024 | orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)martedì 30 luglio (ore 09.00) si gioca, match valido per la fase a gironi del torneo dimaschile alledi Parigi. La nostra Nazionale disputerà la sua seconda partita ai Giochi dopo aver sconfitto il Brasile per 3-1 nell’incontro d’apertura e andrà a caccia di una nuova vittoria, grazie alla quale si metterebbe in tasca la qualificazione ai quarti di finale. I Campioni del Mondo partiranno con tutti i favori del pronostico contro gli egiziani, ma dovranno stare attenti a non sottovalutare l’avversario. Il CT Fefé De Giorgi si affiderà a Simone Giannelli in cabina di regia, Yuri Romanò l’opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia di banda, Gianluca Galassi e Roberto Russo al centro, Fabio Balaso il libero.