Il Grifone in rodaggio Quattro gol per iniziare

(Di martedì 30 luglio 2024) Nella prima uscita stagionale il Grosseto ha chiuso con un poker l’allenamento congiunto disputato contro l’undici del Reggello (Prima categoria). Autori delle reti Marzierli, Boiga (doppietta) e Frosali. E’ stata un’ottima sgambatura, ad una settimana dall’inizio della preparazione, per gli uomini di mister Malotti con tutta la rosa che è stata ruotata dal tecnico fiorentino. Nonostante i pesanti carichi di lavoro sulle gambe i biancorossi hanno reagito bene a questa primo richiamo di partita. Numerose le assenze nele numerosi i volti nuovi schierati in campo. Ovviamente cresce l’interesse tra gli sportivi maremmani in vista della amichevole che lunedì sera vedrà di scena allo "Zecchini" la Fiorentina di mister Palladino. Domenica al Centro sportivo di Roselle ci sarà la presentazione ufficiale dell’Us Grosseto. E nel Settore giovanile oggi una data importante.