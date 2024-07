Il concorso che premia il Terzo settore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) PERUGIA Unper individuare e supportare progetti ad alto impatto sociale. Torna per la sua terza edizione InvestiAMOsociale, frutto dell’impegno condiviso di Fondazione Perugia e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture ETS e con il coinvolgimento dei partner Human Foundation, Confcooperative Umbria, Legacoop Umbria, Cesvol Umbria e Aiccon Research Center. L’iniziativa mira a far crescere l’imprenditorialità sociale e sostenere lo sviluppo di progetti innovativi ed economicamente sostenibili, favorendo il benessere del territorio e l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti più vulnerabili.