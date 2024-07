Il Colpo di Mezzanotte Gonzalez l' addio si avvicina Il punto su Tanner Tessmann

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Firenze, 31 luglio 2024 - Si è acceso il mercato intorno a Nico. O meglio, si è riacceso. Già una decina di giorni fa avevamo scritto di interessi che cominciavano a farsi pressanti per il 10 argentino. Ci ha pensato il Newcastle, poi l'Atletico Madrid. Adesso è uscita con forza la candidatura dell'Atalanta. E sullo sfondo rimane la Juventus, con la quale i contatti sono proseguiti (per la situazione McKennie, ma comunque da rimandare a più avanti) anche nella giornata di ieri. Dicevamo dell'Atalanta, che là davanti è sicuramente ben messa, ma qualche valutazione in uscita la potrebbe fare (a livello di ruolo su Tourè, ma in generale serviranno i soldi di Koopmeiners) per poi dare l'assalto a. Non è tutto, perché pure la Juventus si è detta interessata. I bianconeri potrebbero dirottarsi su di lui se non riuscissero a chiudere per Adeyemi.