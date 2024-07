Hitachi Rail fornirà una flotta di 46 nuovi tram a Firenze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024)ha siglato un nuovo accordo per la fornitura di 46per le linee di. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che parallelamente è stato firmato un contratto di circa 17 milioni di euro, tra Gest, il gestore del sistema tranviario fiorentino, eper la manutenzione delladei 46Sirio attualmente in circolazione. Proprio di questi ultimi i, progettati e realizzati in Italia, sono l'evoluzione. Alimentati a batteria, per poter percorrere i tratti di linea senza catenaria, verranno consegnati a partire dal 2026. Hanno una velocità massima di 70 km/h, sono lunghi 33,5 metri, offrono 54 posti a sedere e una capienza massima di 278 passeggeri.