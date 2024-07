Ginnastica artistica l’Italia sogna la medaglia alle Olimpiadi | gara a squadre un secolo dopo Simone Biles favorita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)disputerà la finale afemminile delledi Parigi 2024 con un chiaro obiettivo: conquistare unanellache premia la caratura, la profondità, la forza del movimento ginnico di un intero Paese.nostre latitudini manca addirittura da 96 anni: era il 1928 quando le piccole pavesi si tinsero d’argento ad Amsterdam. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola perre in grandeil secondo posto in qualifica e lotterà a viso aperto per regalarsi un sogno. Le Fate si presentano all’appuntamento con il secondo punteggio di qualifica e vogliono fare saltare il banco in un atto conclusivo che adotta la spietata formula del 5-3-3: ogni squadra schiera cinque atlete, tre salgono su ogni attrezzo, tutti i punteggi vengono considerati ai fini della classifia generale.