Finale a squadre femminile con l’Italia oggi in tv ginnastica artistica Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Tutto pronto per ladidelledi. Le Fate ci fanno sognare: dopo delle qualificazioni di livello assoluto, chiuse in seconda posizione dietro solamente agli Stati Uniti di Simone Biles, le azzurre vanno a caccia di un podio che rappresenterebbe un qualcosa di storico. Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa possono stupire. Lo hanno dimostrato più volte negli ultimi anni a livello europeo e anche mondiale di poter dire la loro. L’appuntamento con la terza suddivisione, quella con, è a partire dalle ore 17.30 di lunedì 29 luglio alla Bercy Arena di. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la gara.