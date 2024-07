Ferrara Basket il cammino inizia da Gorizia Aspettando Santiago ecco il calendario

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Sarà al’esordio dinel campionato 2024/24 di Serie B Interregionale. I biancazzurri se la vedranno sabato 28 settembre alle 18.30 contro la neopromossa squadra friulana, sulla carta una gara agevole per la truppa di coach Benedetto, che fra poche ore annuncerà l’argentino Ramirocome ultimo colpo del suo mercato estivo. Il primo impegno tra le mura amiche della Bondi Arena è previsto invece per domenica 6 ottobre alle 18 contro la mina vagante Valsugana, che ha acquisito il titolo sportivo di Piadena e si candida a recitare un ruolo da protagonista in B2 forte di una grande solidità economica alle spalle. Mercoledì 9 ottobre (ore 20.