Estate di fuoco per i romani aprono i cantieri a Porta Pia | cosa prevede il progetto

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio 2024 – Inizierà domani la prima fase dei lavori di riqualificazione che interessa il tratto di Via Nomentana, da via Messina a via Ancona, nella area diPia. L’intervento eseguito dal Dipartimento dei Lavori Pubblici di Roma Capitaleuna completa messa in sicurezza dell’area grazie all’ampliamento dei marciapiedi, il tombamento delle scale del sottovia pedonale inutilizzato, il prolungamento della ciclabile, la sistemazione delle aree di sosta dei bus e del verde pubblico. I lavori hanno un costo complessivo di circa 1,4 mln. Una parte dell’investimento ricade nel finanziamento giubilare dedicato ai marciapiedi, la restante quota è coperta dal bilancio di Roma Capitale. La conclusione della prima fase è prevista entro dicembre. In ogni momento l’accesso a negozi e abitazioni sarà sempre garantito.