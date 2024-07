Domenica inizia la Coppa Italia Questa mattina via alla prevendita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Sia fare sul serio. Terminata la prima fase dei test amichevoli precampionato, per la squadra di mister Mignani è il momento di pensare al primo evento ufficiale della stagione sportiva 32024-2025. Duqnue il Cavalluccio torna a chiedere il supporto del suo popolo.alle 9 in effetti inizierà ladei biglietti validi per la partita tra Cesena e Padova, valida per il turno preliminare dellaFrecciarossa, in programma4 agosto con fischio di inizio alle 20.30 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Lasarà attiva sia sul sito Vivaticket, sia presso il Coordinamento Club Cesena e tutti i punti vendita abilitati Vivaticket.