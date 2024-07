Dj barbecue e pallavolo | l’invasione dei turisti Usa con yacht nella cala sarda protetta di Talmone a Palau

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 luglio 2024) Domenica 28 luglio la spiaggia diin Sardegna è stata occupata abusivamente dagli ospiti di unodi lusso. Di proprietà di un milionario americano. Ignorando divieti e regolamenti locali, lo staff ha posizionato gazebo, tavoli, sedie, une una rete da. LoRockit è di proprietà di un magnate a stelle e strisce famoso per essere un re del fast food con la passione per i safari. La giornata è stata interrotta dalla Capitaneria di Porto. Verso le 4 del pomeriggio tutto era stato smontato. Lo scorso 15 luglio stessa scena ma all’isola di Soffi, tra Mortorio e la Costa Smeralda, in piena zona di riserva integrale del Parco Nazionale della Maddalena e del parco internazionale delle Bocche di Boni.