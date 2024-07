Dall’amore con William al rapporto con Harry e Meghan cosa c’è nella biografia su Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 30 luglio 2024) La storia d’amore travagliata con il principe, i rapporti con il suocero e con i cognati, la vera causa della morte della regina Elisabetta: Robert Jobson affronta tutti questi temi nell’ennesimareale in uscita, concentrandosi stavolta su, attualmente alle prese con un tumore che l’ha costretta a ridurre al minimo anche gli impegni pubblici. In Catherine, The Princess Of Wales: The Biography, in uscita giovedì, l’esperto reale parla dicome di colei che ha sempre avuto il ruolo di mediatrice nei rapporti, spesso complicati, dicon la sua famiglia; a partire dal padre, Carlo, che lei chiamerebbe nel privato “grandpa”, ovvero “nonno” e che le sarebbe molto affezionato.