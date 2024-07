Da Wim Wenders a Woody Allen dove rivedere in streaming i film belli dell’anno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 30 luglio 2024) Anche il grande cinema va in vacanza. A eccezione delle “prime” estive (sta per arrivare il cartoon Cattivissimo me 4!), la stagione cinematografica si è appena conclusa. L’annata 2023-2024 è stata ricca di cinema d’autore internazionale (Un colpo di fortuna) e italiano (Io Capitano, Cento domeniche) e di alcunipop davvero interessanti (A Quiet Place – Giorno 1, ancora in sala, Dune – Parte Due su Infinity, Apple Tv, Amazon Prime Video e Microsoft Store) o godibili e divertenti (The Fall Guy, su Apple Tv, Amazon Prime Video, Microsoft Store).