Culle vuote Peg Perego arranca Ad Arcore via il 40% del personale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024)(Monza)e concorrenza cinese fanno scricchiolare uno degli ultimi grandi nomi del Made in Italy rimasti sulla piazza e in salde mani nazionali: Peg, il colosso di passeggini, carrozzine e giocattoli per la prima infanzia, corre verso l’ultimo taglio didopo anni di emorragia. Stavolta gli esuberi nello storico stabilimento brianzolo di, alle porte di Monza, sono 104 su 263 dipendenti, "Il 40% del", sottolinea Adriana Geppert della Fiom-Cgil Brianza, che lancia l’allarme: "A marzo 2025 avremo esaurito tutta la dote possibile di ammortizzatori". Prende così forma lo spettro dei licenziamenti, spinti da un costante calo di fatturato, l’ultimo, l’anno scorso, del 23%, l’ha inchiodato a quota 55 milioni di euro.