Controlli antidroga dei carabinieri un arresto e 22 persone segnalate

(Di martedì 30 luglio 2024) Fermo, 30 luglio 2024 - Idi Porto San Giorgio hanno segnalato alla competente autorità amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti due giovani italiani 24enni, una ragazza straniera 26enne e un’italiana 36enne, tutti residenti nel Fermano, trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish. I militari di Sant’Elpidio a Mare hanno invece segnalato marocchino 24enne risultato in possesso di cocaina. Analogamente ad Amandola ihanno segnalato due 20enni italiani, trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, nonché due uomini residenti nella provincia di Caserta, trovati in possesso di 20 grammi di hashish. A Montegiorgio invece i militari dell’Arma hanno segnalato un 30enne italiano sorpreso alla guida della propria auto mentre era intento a consumare una sigaretta artigianale contenente marijuana.