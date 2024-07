Cina | e-commerce transfrontaliero registra solida crescita

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2024) Pechino, 30 lug – (Xinhua) – Il volume di scambi dell’e-cinese ha raggiunto 1.220 miliardi di yuan (circa 170,95 miliardi di dollari) nella prima meta’ del 2024, con un aumento del 10,5% su base annua, hanno mostrato oggi i dati della dogana. Lo sviluppo e’ stato favorito da politiche di sostegno, tra cui l’istituzione di zone pilota per lo sviluppo dell’e-e l’agevolazione dello sdoganamento, ha dichiarato Lyu Daliang, portavoce dell’Amministrazione generale delle dogane durante una conferenza stampa. In prospettiva, Lyu ha affermato che il Paese snellira’ ulteriormente le procedure di sdoganamento e migliorera’ i servizi per sostenere lo sviluppo dell’e-. (Xin) Agenzia Xinhua