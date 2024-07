Castel di Sangro il convegno Banche calcio e impresa

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) Adisi è tenuto il– Le nuove frontiere dello sport e della finanza” organizzato da Wall Street Italia, in collaborazione con la Società SportivaNapoli, il Comune didie la provincia de L’Aquila. L’incontro si è tenuto al Teatro comunale “Francesco Paolo Tosti”. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha potuto partecipare per impegni lavorativi estranei al Napoli. Di seguito diversi interventi. ADiCastagna e Grassi Giuseppe Castagna amministratore delegato di Banco Bpm, in collegamento via web: “C’è un moderato ottimismo, possiamo paragonarlo alla nostra squadra del cuore: c’è un po’ di prudenza ma le cose promettono bene.