Canoa slalom Marta Bertoncelli ultima qualificata nella semifinale olimpica della canadese

(Di martedì 30 luglio 2024) Obiettivo raggiunto per. L’azzurra raggiunge laspecialità: un compito sicuramente non arduo, poiché erano tre le eliminate in questa fase di batterie sulle ventuno iscritte alla competizione a cinque cerchi. Basta attendere le prime tre atlete in acqua, quelle con i pettorali più alti: la giapponese Haruka Okazaki, laLois Betteridge e l’irlandese Michaela Corcoran non riescono a migliorare il loro crono e ad andare sotto il 112.68 dell’azzurraprima prova, che così può scendere senza ansie nelle acque di Vaires-sur-Merne. Nemmeno la sua seconda prova è scintillante. Una prima parte positiva, ma stavolta i tocchi di porta sono alla 15 e alla 21; riesce a migliorare il suo crono in 110.43, ma con i miglioramenti delle avversarie, diventa diciottesima eddelle qualificate.