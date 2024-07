Calciomercato Atalanta Dea in pole su Danso | Gollini verso il Genoa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 luglio 2024) La Dea lavora duramente agli ordini di Gasperini per farsi trovare pronta in vista della nuova stagione ormai imminente. Al contempo, la Dea lavora anche al mercato, per consegnare al tecnico le pedine che andrebbero ad implementare la qualità della squadra. Gli orobici torneranno a disputare la Champions League – e sfideranno il 14 agosto il Real Madrid nella Supercoppa UEFA – e vogliono quindi allestire una rosa adatta a questo tipo di competizioni. A tenere banco, in queste ore, il pressing su, difensore del Lens, e la probabile cessione di. Ecco le ultime daldell’il post Djimsiti: servono 25 milioni di euro (Credit foto – pagina FacebookBergamasca Calcio)Ore diintense per l’, che porta avanti più trattative, sia in entrata che in uscita.