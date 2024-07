Calcio a 5 tragico incidente in Brasile | muoiono Gianluca Salvetti e il padre Rafael

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 30 luglio 2024) Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del futsal, ossia ila 5:e suo figlio, talento dell’Under 19, hanno persola vita in unstradale inlunedì 29 luglio., nato a Terni quando il papà vestiva la maglia del Circolo Lavoratori Terni, di recente ha militato nel Futsal Giorgione. Ed è stata proprio la squadra di Castelfranco Veneto a dare la tragica notizia nel tardo pomeriggio del 29 luglio. “Purtroppo dobbiamo comunicare una notizia che mai avremmo voluto dare” recita una nota. “Ci è appena stato detto che sono venuti a mancaree il papà, coinvolti in unstradale, mentre la sorella più piccola è ricoverata in gravi condizioni. In questo momento così difficile, il nostro pensiero e le nostre condoglianze vanno alla mamma e alla sorella.