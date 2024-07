Calcio a 5 amatoriale Gli Underdogs conquistano il torneo di Meldola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) La squadra deglisi è aggiudicata l’edizione 2024 deldia cinque didedicata a Nicolò Gradassi. Nella finalissima, giocata sul sintetico del Bar Piscina, glisi sono imposti per 7-4 sul Legna Futsal 2.0 al termine di un match molto combattuto e ricco di reti: i campioni hanno preso il largo nella ripresa grazie alle reti di Gallo, autore di una tripletta, Rossini, De Pascalis, Ricci e Branchetti. Per gli avversari a segno Peloni, con due reti, Ferri ed Esposito. Nelle gare di semifinale gliavevano avuto la meglio per 8-5 del bar Dozza, mentre il Legna Fustal 2.0 aveva eliminato per 5-4 la Cusercolese. Erano dodici i quintetti in lizza.