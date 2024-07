Bonaccini dalla Terrazza della Dolce Vita si affaccia sull’Europa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Rimini, 30 luglio 2024 – Oltre un centinaio di persone hanno partecipato all’appuntamento con la ’’ al Grand Hotel di Rimini. Un centinaio di persone per ascoltare Simona Ventura dialogare con due ospiti d’eccezione come l’ormai ex presidenteRegione Stefanoe l’attore Lino Banfi., fresco di elezioni all’Europarlamento, intervistato da Ventura e Giovanni Terzi ha spiegato: “Lascio una regione che è diventata la patria europea dell’intelligenza artificiale e che attirerà perciò migliaia di studenti e ricercatori da tutto il mondo". Matrimonio Ventura-Terzi,emozionato: “La loro storia dimostra che c’è sempre tempo per l’amore" “Vero è che non auguro a chi mi succederà quello che ho passato io: terremoto, alluvione, Covid. Ma se la Meloni ci ha definito ’la locomotiva d’Italia’ un motivo ci sarà.