Bariritrovato il bambino scomparso

(Di martedì 30 luglio 2024) 19.35 Ritrovato ildi due annia Locorotondo. Il piccolo è stato trasportato in ospedale. E' stato trovato in una strada a qualche distanza dalla casa di famiglia, da dove si era allontanato. Sta bene. Il piccolo stava giocando fuori dalla sua casa, in contrada Serralta, una zona di campagna quando verso le ore 11 la madre ne ha perso le tracce e ha lanciato l'allarme. Nelle ricerche, impegnati i vigili del fuoco,carabinieri e vigili urbani.