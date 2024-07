Ascolti tv del 29 luglio Ilary Blasi a Battiti Live se la vede con Russell Crowe

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 luglio 2024)è tornata su Canale 5 per un nuovo appuntamento con Cornettoe nella battaglia deglitv ha dovuto affrontare le Olimpiadi, in onda su Rai 2, e, protagonista su Rete 4 del film cult Un’ottima annata. Su Canale 5, Alvin e Rebecca Staffelli hanno condotto Cornettodal Castello Aragonese di Otranto. Sul palco si sono alternati Gianna Nannini, Ricchi e Poveri, Fedez, Emis Killa, Achille Lauro, Ermal Meta, Arisa, Noemi, Piero Pelù, La Rappresentante Di Lista, Holden, Gabry Ponte, Capo Plaza, ComaCose, LDA, Leo Gassmann, Il Tre e Zerb. Ed subito un grande successo in fatto di share. Su Rai 1 è andata in onda in replica un’altra puntata di Nero a metà 3, mentre su Rai 2 grandi protagoniste sono state le Olimpiadi 2024 di Parigi.